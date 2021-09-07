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Geleceğin otomobilleri Münih'te görücüye çıktı - Son Dakika

Geleceğin otomobilleri Münih'te görücüye çıktı

07.09.2021 18:48
Geleceğin otomobilleri Münih'te görücüye çıktı, System.String[]

Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility 2021), 2 yıl aranın ardından ilk kez Almanya'nın Münih kentinde otomobil severlerle buluştu.

Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility 2021), 2 yıl aranın ardından ilk kez Almanya'nın Münih kentinde otomobil severlerle buluştu. Dev fuarın açılışına aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bulunduğu birçok tanınmış isim katıldı.

70 yıldan bu yana Frankfurt kentinde her yıl binlerce otomobil severin ve otomobil üreticisinin buluştuğu Uluslararası Otomobil Fuarı, bu yıl ilk kez Almanya'nın Münih kentinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katıldığı açılış töreni ile kapılarını açtı. Geleceğin otomobillerini 12 Eylül'e kadar ziyaretçilerine sergileyecek olan fuarın açılış törenine Merkel'in yanı sıra, Alman Otomobilciler Birliği (VDA) Başkanı Hildegard Müller, Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ve Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter katıldı.

"BU YILIN İLK 7 AYINDA 370 BİN ELEKTRİKLİ ARAÇ ALMAN OTOYOLLARINDA SEYİR HALİNDE"

Fuarın açılış töreninde konuşan Başbakan Merkel, korona virüs (Covid-19) salgınında otomobil endüstrisinin zor günler geçirdiğini belirterek, ofis çalışanlarına evden çalıştıkları ve fabrikada çalışmak zorunda olanlara ise Covid-19'a karşı aşılanarak salgına karşı verilen mücadelede yer aldıkları için teşekkür etti. Alman halkının yüzde 60 gibi bir oranda aşılanmış olduğunu belirten Merkel, IAA Mobility 2021'in açılmasının normalleşmenin en önemli sinyali olduğunu kaydetti. Salgınla birlikte yavaşlayan otomobil üretiminde normalleşmeyle birlikte üretimden satışa kadar yükselmenin devam ettiğini görmekte olduğunu belirten Başbakan Merkel, otomobillerin geleceğinin ise elektrikten yana geliştiğini ve Alman otomobil endüstrisinin bu istikamette modeller geliştirdiğini bildirdi. Başbakan Merkel, "Bu yılın ilk 7 ayında 370 bin elektrikli aracın Alman otoyollarında seyir halinde olduğunu ve bu rakamın 2019 yılına oranla 6 kat fazla olduğunu bilmenizi isterim. 2009 yılındaki, 2020 yılına kadar 1 milyon aracın trafikte dolaşacağı hedefimize ulaştık. Elektrikli araç alıcılarına ve üreticilere verdiğimiz ekonomik desteğimizin satışları arttırdığını görmekteyiz. Avrupa'daki tüm otomobil üreticileriyle birlikte sektörün gelecekle ilgili sorunlarını aşmak için işbirliği yapmalı ve doldurma istasyonlarının araç satışları paralelinden yeterli hale gelmesi sağlanmalıdır. Elektrikli araçlar Avrupa Birliği'nin (AB) iklim politikalarına da önemli katkı sağlayacak ve bundan dolayı desteklenmeye devam edilmesi gereken önemli sektörlerden birisidir. Şarj istasyonlarının arttırılması için Federal hükümet, 2025 yılına kadar 7 milyar euroluk bir kaynak ayırdı. 2025 yılına kadar elektrikli araçlar, dijitalleşme için 150 milyar euro yatırım yapılmasının beraberinde yeni iş sahalarının açılmasını sağlayacağı için ayrı bir önem arz ediyor. Almanya, otomobil endüstrisinin önemli bir ülkesi olmaya devam etmek istiyor. Bunun için otomobil yan sanayiinin de desteklenmesi için Federal hükümetin çalışmaları bulunuyor. Kullanıcısız araçların yollarda seyretmesi için teknik altyapı ve kanuni düzenlemeleri yaparak Almanya olarak bir ilki gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"YARININ NE OLACAĞINI GÖSTERİYORUZ"

"Yarının ne olacağını gösteriyoruz" sloganı ile açılan fuarda bu yıl otomobillerin yanı sıra geleceğin dijital ve iklim açısından çevre hassasiyeti bulunan sistemler de görücüye çıkıyor. Fuar alanının dışında ise Münih'in farklı meydanlarında sergiler açılarak halka yeni konseptler tanıtılmaya başlandı. Ayrıca fuara katılan şirketler, tanıttıkları elektrikli arabaları ile içten yanmalı motorlardan sonra otomobil endüstrisinin nereye gittiğini anlamak isteyen otomobil severlere sektörün geleceği hakkında bilgi veriyor.

FUARDA 700'DEN FAZLA KATILIMCI TEMSİL EDİLECEK

Binin üzerinde katılımcı online olarak fuardaki etkinliklere katılarak, yenilikler ve mobilitenin geleceği konusunda görüşlerini dile getirecek. Fuarda otomobil markalarının yanı sıra bisiklet markaları, teknoloji endüstrisindeki önemli oyuncular ve tedarikçi endüstrisindeki tüm önemli şirketler dahil olmak üzere toplam 700'den fazla katılımcı temsil edilecek. Online olarak düzenlenecek etkinliklere Türkiye'den mobilite konusunda çalışmalar yapan kuruluşlar da katılacak. Fuarda katılımcılar, 15 farklı ülkeden 38 modeli test edebilecek.

(Mehmet Koca/İHA)

Geleceğin otomobilleri Münih'te görücüye çıktı
Geleceğin otomobilleri Münih'te görücüye çıktı

Otomobil, Tragger, Almanya, Münih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geleceğin otomobilleri Münih'te görücüye çıktı - Son Dakika


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