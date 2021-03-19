Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, parti teşkilatlarının açılışına katıldı - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da partisinin Sarayönü, Ilgın ve Hüyük ilçe teşkilatlarının açılışını yaptı.

Davutoğlu, Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'nde semt pazarını ziyaret ederek, pazarcılarla sohbet etti.

Daha sonra Sarayönü'nde parti teşkilatının açılışına katılan Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, memleketi Konya'daki projelerin takipçisi olduğunu söyledi, hemşehrilerinden destek istedi.

Davutoğlu, "Bu milletin hakkını, hukukunu, adaletini korumak üzere, vatandaşımızın hakkını, hukukunu korumak için yola çıkıyoruz. Kimse bu milleti sahipsiz zannetmesin. İşte biz buradayız." dedi.

Daha sonra Ilgın'a geçen Davutoğlu, Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı kılmasının ardından partisinin ilçe başkanlığı açılış törenine katıldı.

Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, gelecek vizyonuyla hareket ettiklerini, vatandaşların dertlerini çözmek için yola çıktıklarını söyledi.

Hiçbir zaman makam ve mevki peşinde koşmadığını belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Sizler şahitsiniz mevkileri elimizin tersiyle ittik. Hiçbir zaman herhangi bir şekilde kul hakkına girmedik. Bu memleketin izzetini, onurunu, hiçbir zaman, hiçbir yerde çiğnetmedik. Ülke, siyasi ve ekonomik olarak, her açıdan büyük sıkıntıda. Bu sıkıntının sadece pandemiyle alakası yok. Vatandaşın güveni kalmamış. Az önce bir vatandaşımız bana hukukla ilgili sıkıntılarını söyledi. Adalete güven kalmamış, ekonomiye güven kalmamış. Kibir, şatafat, gösteriş, yolsuzluk diz boyu. Bize 'Neden tekrar siyasete girdiniz?' diyenlere şunu söylüyorum 'Ülkeyi doğru düzgün yönetselerdi, gözümüz arkada olmadan, her türlü fedakarlığı yapmaya, destek olmaya çabalardık.' 'Bu yolsuzluklarla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele edeceğiz' demişlerdi. Şimdi yoksulluk diz boyu. 'Faiz lobisi' diye aziz milletten destek istediler. Evet, faiz lobisiyle mücadelede size destek verdik, veririz ama dün faizler yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı. Bu faizlerden kim kazanıyor? Çiftçi kazanmıyor, işçi, esnaf kazanmıyor. Kazanan üç beş rantiyeci, üç beş faizci. Biz sizin hukukunuzu çiğnetmemek için yola çıktık."

Açılışın ardından Ilgın'da bir şehit ailesini ziyaret eden Davutoğlu, daha sonra Hüyük'te partisinin ilçe teşkilatının açılışını gerçekleştirdi.

Burada da esnaf ziyareti yapan Davutoğlu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.