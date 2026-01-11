Geleneksel Arabaşı Ziyafeti Muğla'da Düzenlendi - Son Dakika
Geleneksel Arabaşı Ziyafeti Muğla'da Düzenlendi

Geleneksel Arabaşı Ziyafeti Muğla\'da Düzenlendi
11.01.2026 20:31
Yozgatlılar Derneği, Muğla'da geleneksel arabaşı ziyafet şöleni gerçekleştirdi. Protokol ve sanatçılar katıldı.

Muğla'da Yozgatlılar Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, arabaşı ziyafet şöleni yapıldı.

Menteşe'de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Yozgat ve Muğla protokolü ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar biraraya geldi.

Saygı Duruşu ve İstaklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi gerçekleşitirildi.

Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, konuşmasında, Muğla'da yaşayan Yozgatlıların kente uyum içinde yaşadığını belirterek, Yozgatlıların bulundukları şehirlerde sosyal ve kültürel anlamda önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Yozgat'ın Türkiye'de en fazla göç veren illerden biri olduğuna dikkat çeken Cevheroğlu, bu tür etkinliklerin hemşehrilik bağlarını güçlendirdiğini söyledi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise Arabaşı'nın Yozgat'a özgü önemli bir kültürel değer olduğuna işaret ederek, Yozgat dışında yaşayan hemşehrilerle bu tür organizasyonlarda bir araya gelmenin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Arslan, etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini dile getirdi.

Yozgatlılar Derneği Başkanı Fatih Özalp ise Muğla'da arabaşı etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini belirterek, Muğla'da yaşayan Yozgatlıları bir araya getirmeyi ve Yozgat kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından sanatçı Ali Özdemir, Yozgat ve Muğla yöresine ait türküleri seslendirdi.

Program, arabaşı ikramı ve yöresel halaylarla sona erdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
