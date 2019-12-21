Gelibolu'da armatör Mehmet Aksoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gelibolu'da armatör Mehmet Aksoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Gelibolu'da armatör Mehmet Aksoy son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde dün yaşamını yitiren Gelibolu Gemi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aksoy, toprağa verildi.

Gelibolu'da armatör Mehmet Aksoy son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde dün yaşamını yitiren Gelibolu Gemi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aksoy, toprağa verildi.

Gelibolu Gemi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı armatör Mehmet Aksoy, uzun süredir hastalığı nedeniyle tedavi görürken dün yaşamını yitirdi. İlçedeki tersanede yüzlerce gemi üreten Mehmet Aksoy için bugün Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, Evreşe Belediye Başkanı AK Partili Dr. Ali Kamil Soyuak, ilçedeki iş adamları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Aksoy, Alaeddin Kalfa Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Mehmet Aksoy, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:59 Kaynak: DHA
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