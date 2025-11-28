Gelibolu'da Sağanak Yağış Binayı Çöktürdü - Son Dakika
Gelibolu'da Sağanak Yağış Binayı Çöktürdü

28.11.2025 20:58
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle boş bir binanın bir kısmı çöktü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle boş binanın bir kısmı çöktü.

ESKİ BİNANIN BİR KISMI ÇÖKTÜ

Olay, Gelibolu Camikebir Mahallesi Büyük Cami yanında meydana geldi. Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle boş durumda olan eski binanın bir kısmı çöktü.

Çökme nedeniyle park halindeki bazı araçlar zarar görürken yaralanan olmadı. Çöken binanın etrafında polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çanakkale, Gelibolu, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Gelibolu'da Sağanak Yağış Binayı Çöktürdü
