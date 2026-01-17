Gelibolu'da Sağlıklı Yaşam Eğitimi - Son Dakika
Gelibolu'da Sağlıklı Yaşam Eğitimi

Gelibolu'da Sağlıklı Yaşam Eğitimi
17.01.2026 11:26
Öğrencilere sağlıklı beslenme, hijyen ve fiziksel aktivite konularında eğitim verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğrencilere yönelik sağlıklı yaşam ve hijyen eğitimleri verildi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından Tayfur İlkokulunda düzenlenen programda, diyetisyen Özlem Güntülü Güngör öğrencilere sağlıklı beslenme, diyabet ve çölyak hakkında bilgi verdi.

Fizyoterapist Sevim Nur Güler ise fiziksel aktivite, doğru duruş ve skolyoz konularında eğitim sundu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü, Çocuk Akademisi Programı kapsamında Piri Reis İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine yönelik de etkinlik düzenlendi.

Öğrencilere el hijyeni ve tuvalet eğitimi konularında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

Gelibolu, Sağlık, Son Dakika

