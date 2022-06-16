Geminin ambarına düşen işçi yaralandı, yakınları hastaneyi birbirine kattı - Son Dakika
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Geminin ambarına düşen işçi yaralandı, yakınları hastaneyi birbirine kattı

16.06.2022 23:59
Geminin ambarına düşen işçi yaralandı, yakınları hastaneyi birbirine kattı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, çalıştığı limanda geminin ambarına düşerek yaralanan Mehmet Fatih Kurt, hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, çalıştığı limanda geminin ambarına düşerek yaralanan Mehmet Fatih Kurt, hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gelen işçinin yakınları Acil Servis'e girmeye çalışırken, polis, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan özel bir limanda meydana geldi. Limanda çalışan Mehmet Fatih Kurt, yaklaşık 5 metre yükseklikten geminin ambarına düştü. Liman çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu, yaralanan işçiyi ambardan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hastaneye gelen işçinin yakınları ise Mehmet Fatih Kurt'u görebilmek için Acil Servis'i birbirine kattı. Acil Servis'e girmeye çalışan öfkeli kalabalık, polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Polis, iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.


Geminin ambarına düşen işçi yaralandı, yakınları hastaneyi birbirine kattı
Geminin ambarına düşen işçi yaralandı, yakınları hastaneyi birbirine kattı
Geminin ambarına düşen işçi yaralandı, yakınları hastaneyi birbirine kattı
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Limanda çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten ambara düştü Limanda çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten ambara düştü Kocaeli'de geminin ambarına düşen işçi yaralandı Kocaeli'de geminin ambarına düşen işçi yaralandı
Kaynak: DHA

Mehmet Fatih, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geminin ambarına düşen işçi yaralandı, yakınları hastaneyi birbirine kattı - Son Dakika

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