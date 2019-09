Gemlik atı TSK'nin "heybetli yüzü" oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en kapsamlı köpek ve at eğitim merkezi olan Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde yetiştirilen "Gemlik ırkı" atlar, devlet protokolü törenleri ve çeşitli yarışlarda önemli görevler üstleniyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi bünyesinde, TSK için yüksek nitelikli "at terbiyesi, engel atlama, üç günlük yarışma ve atlı dayanıklılık" müsabakalarına katılabilecek özellikteki binek atlar ile temsil görevlerini icra edebilen tören atlarının yetiştirildiği At Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı, kapılarını Anadolu Ajansına açtı.

Yurt dışındaki at ırklarına bağımlılığı azaltmak için 1999 yılında yürürlüğe konulan proje kapsamında, Türkiye'de yüksek nitelikli ve milli at ırkı oluşturmak amacıyla 2001'de Gemlik ırkı at üretimine başlandı.

Gemlik'teki At Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında 0-2 yaşlarındaki taylara, atlarda insanlara karşı güven duygusunu oluşturmak ve geliştirmek için "insana alıştırma, itaat ve başlangıç" eğitimiyle başlayan zorlu süreç, 2-3 yaşındakilere "tay geliştirme", 3-4 yaşındakilere de "yüksek binicilik ve top çekme" eğitimleriyle sürüyor.

Kapalı manejde uzman eğiticilerin gözetiminde çılbır, kulvar ve jimnastik eğitimlerine tabi tutulan atlara, açık ve kapalı alanda ulusal ve uluslararası başarılara sahip eğiticiler tarafından engel atlama eğitimleri veriliyor.

Görevliler, Türkiye'de üretilen "tek yerli at ırkı" olduğu belirtilen Gemlik ırkının, doğumundan birliğe gönderilmesine kadar atçılık ve süvari kültürünün tüm aşamalarını uyguluyor.

Bu merkezde yetiştirilen atların, 2002 yılından bu yana, Türk Patent ve Marka Kurumunca verilen "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" de bulunuyor.

"At terbiyesi" yarışmalarına katılıyorlar

Merkezde 4 yaşına kadar temel eğitimleri tamamlanan atlar, Kara Harp Okulu Atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Eğitim Merkezi Komutanlığına gönderiliyor.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki atlı tören kıtasının aralarında olduğu ilgili birliklere nakledilen atlar, Külliye'de konuk devlet başkanlarının karşılanmasında, A tipi resmi törenlerde görevli Kara Kuvvetleri Süvari Birliğince kullanılıyor.

TSK'nin "heybetli yüzü" olan, yurt içi ve dışında at terbiyesi yarışmalarına da katılan Gemlik ırkı atlardan, 18 yılda 244 birey yetiştirildi.

Ayrıca merkezde, "Friesian" ırkı atlar da aynı titizlikle yetiştirilip ihtiyaca göre birliklere teslim ediliyor.