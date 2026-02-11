Genç Basketbolculara Antrenman Fırsatı - Son Dakika
Genç Basketbolculara Antrenman Fırsatı

11.02.2026 12:08
Alperen Şengün'ün antrenörü Djordje Sijan, İzmir'de genç yeteneklere eğitim verecek.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün bireysel gelişim antrenörü Djordje Sijan, İzmir'de genç basketbolculara antrenman yaptıracak.

Sijan, 14-18 Mart tarihlerinde Çiğli ilçesindeki bir spor akademisinde düzenlenecek gelişim kampında, genç basketbolcularla bir araya gelecek.

Tecrübeli antrenör, kampta, genç yeteneklere deneyimlerini aktaracak.

Karşıyaka ve Beşiktaş basketbol takımlarında yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunan Sijan, milli oyuncular Cedi Osman, Adem Bona ve Doğuş Özdemiroğlu'nun yanı sıra Bogdan Bogdanovic ve Jan Vesely gibi Avrupa Ligi (EuroLeague) ve NBA seviyesinde önemli isimlerin gelişimine de katkı sağladı.

Genç Basketbolculara Antrenman Fırsatı
