Genç Çift İçin Mevlit Okutuldu

Ankara-Eskişehir kara yolundaki trafik kazasında yaşamını yitiren 3 aylık evli Mert ve İrem Özsöz çifti için mevlit okutuldu.

Ankara-Eskişehir kara yolunda meydana gelen trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden Mert Özsöz ve eşi İrem Özsöz için bugün bir anma programı düzenlendi. Eskişehir Yenibağlar Camii'nde ikindi vakti öncesinde gerçekleştirilen programda, genç çiftin ruhuna dualar okunarak Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Henüz 3 aylık evliyken vefat eden Özsöz çiftinin ailesi, yakınları ve çok sayıda seveninin katıldığı programda dualar edilerek genç çift bir kez daha yad edildi. - ESKİŞEHİR