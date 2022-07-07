Genç sadece bir tek soru sordu, amcanın cevabı gülme krizi neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Genç sadece bir tek soru sordu, amcanın cevabı gülme krizi neden oldu

07.07.2022 22:21

Sosyal medyada röportaj yapan bir genç, sokakta gördüğü amcaya "Ekonomik gidişattan memnun musunuz?" diye sordu, gencin sorularını duymazdan gelen vatandaşın "Bir dakika" dedikten sonra anlattıkları, bir hayli güldürdü.

Sokak röportajları zaman zaman sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına giriyor. Özellikle bazı videolar büyük ilgi görüyor. Bir genç tarafından yaşlı bir vatandaşla yapılan röportaj ise bu videolar arasındaki yerini aldı.

EKONOMİYİ SORDU, BİR TÜRLÜ CEVAP ALAMADI

Genç, mikrofon uzattığı vatandaşa "Ekonomik gidişattan memnun musunuz?" diye sordu. Sözlerine güneş sistemiylebaşlayan vatandaş, daha sonra "Bir dakika" diyerek alakasız konusunu anlatmaya devam etti.

TEKRARLAMASINA RAĞMEN DİNLEMEDİ

Bu sırada röportajın kontrolünü eline almak isteyen genç muhabir, vatandaşı bir kez daha ekonomi konusuna döndürmek istedi ancak cevap vermeme konusunda ısrar eden vatandaş, ilginç konu başlıklarını aktarmaya devam etti. Bu anlar, sosyal medya kullanıcılarını bir hayli güldürdü.

YORUMLAR
500
Bahadır Erdem: Meslektaşımızın Hayatına Mal Olan Sadece Münferit Bir Kurşun Değil, Şiddeti Meşrulaştıran Zihniyetin Ta Kendisi Bahadır Erdem: Meslektaşımızın Hayatına Mal Olan Sadece Münferit Bir Kurşun Değil, Şiddeti Meşrulaştıran Zihniyetin Ta Kendisi Kobradan bile zehirli olan ölümcül deniz yılanının tedavisi sadece bir ülkede yapılıyor Kobradan bile zehirli olan ölümcül deniz yılanının tedavisi sadece bir ülkede yapılıyor

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç sadece bir tek soru sordu, amcanın cevabı gülme krizi neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
22:21 Genç sadece bir tek soru sordu, amcanın cevabı gülme krizi neden oldu
21:46 Şikayetini geri çekmediği için kadını ve avukatı öldüren adam tutuklandı
21:41 Fenerbahçe'den Galatasaray' a çağrı: Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun!
21:15 ODTÜ Rektörlüğü, bu yılki mezuniyet törenlerini 'güvenlik' gerekçesiyle iptal etti
21:11 LGBT'ye verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken Gueye, Galatasaray'a geliyor
21:02 Hong Kong'da evli çift, otel havuzunda kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi
20:52 Fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı yüzde 33,3 zamla 4 TL'ye yükseldi
20:51 Şirketlere 'kredi kısıtlama' kararında düzenlenmeye gidildi
20:21 Beşiktaş, Jackson Muleka'yı renklerine kattı!
20:15 Üçüncü kez kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur'dan sevindiren haber geldi! Ağustos'ta konserlerine başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 22:35:03. #1.13#
SON DAKİKA: Genç sadece bir tek soru sordu, amcanın cevabı gülme krizi neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement