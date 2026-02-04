Gençler İçin Akademik Kongre: Genç Akıl, Ortak Gelecek

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfınca (TÜRGEV) Platform Çalışmaları 5. Ulusal Öğrenci Kongresi, "Genç Akıl, Ortak Gelecek" temasıyla 13 ve 14 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, genç araştırmacıların disiplinlerarası akademik çalışmalarını paylaşma imkanı bulacağı kongrede, göç, İslam iktisadı ve finans, sosyal medya, akran zorbalığı gibi güncel ve toplumsal başlıklar ele alınacak.

Farklı üniversitelerden öğrenciler ve akademisyenlerin katılımıyla 8 oturumda gerçekleştirilecek kongrenin açılış konuşmasını, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz yapacak.

Kongre, gençlerin akademik üretimlerini paylaşabilecekleri ve ortak gelecek vizyonuna katkı sunabilecekleri bir platform oluşturmayı hedefliyor.