Son Dakika Haberleri: Gençler topladı, şehit yakınları engellilere hediye etti
Son Dakika Güncel Haber

Gençler topladı, şehit yakınları engellilere hediye etti

1 saat önce

Kahramanmaraş Gençlik Merkezi üyesi gençler, yıl boyu biriktirdikleri mavi kapaklarla aldıkları 9 tekerlekli sandalyeyi, şehitler adına ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.

Kahramanmaraş Gençlik Merkezi üyesi gençler, yıl boyu biriktirdikleri mavi kapaklarla aldıkları 9 tekerlekli sandalyeyi, şehitler adına ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üyesi gençler, merkez müdürü Ahmet Asım Demirdöğen öncülüğünde yıl boyunca 900 kilogram mavi kapak topladı.
Kapakları Hacı Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kantin işleten ve mavi kapak çalışmalarıyla engellilere sandalye alan Abdulkadir Zeki Gülmez'e ulaştıran gençler, Gülmez'in girişimleriyle 9 sandalye aldı.
Alınan tekerlekli sandalyelere 9 şehidin ismini yazan gençler, daha sonra sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, gençlik merkezinde düzenlenen dağıtım töreninde, şehitliğin kutsal ve Allah katında oldukça yüce bir mertebe olduğunu söyledi.
Şehitlerin bu vatan için fedakarlıklarıyla çok özel ve kıymetli olduğunu ifade eden Öçal, "Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Abdulkadir Zeki Gülmez bey 4 yılda yaklaşık 9 bin sandalye dağıtımında bulunmuş. Toplumun bütün kesimini birleştirme noktasında da çimento görevi almış. Kendisine özellikle teşekkür ediyoruz. Bu duyarlılığın Kahramanmaraş'ta bütün vatandaşlarımız arasında 'bir tuğla da ben koyayım' şeklinde örnek teşkil etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.
Abdulkadir Zeki Gülmez de 8 bin 930'uncu sandalyenin ihtiyaç sahiplerine verilmesine katkı sağlamaktan onur duyduğunu söyledi.
Şehit eşi Leyla Yenigül ise şehitlerin unutulmadığının gösterilmesi adına kampanyaya katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Şehit babası Abdurrahman Karlıdere de böylesine anlamlı bir etkinliğe ortak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Mavi kapak toplayan otizmli Muhammet Kebapçıoğlu ise insanlara yardımcı olmak adına engelliler için mavi kapak topladığını ve toplamaya da devam ettiğini belirtti.
Gençler topladı, şehit yakınları engellilere hediye etti
Kahramanmaraş, Zeki Gülmez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarampole devrilen tankerin patlaması sonucunda sürücü yanarak hayatını kaybetti Kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı Eski sevgilisi başkasıyla nişanlanan genç tapınakta intihar etti İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına Avrupa'dan ortak kınama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 20:14:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençler topladı, şehit yakınları engellilere hediye etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]