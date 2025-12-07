Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel Dönemi Sona Erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Bugün oynanan Fatih Karagümrük karşılaşması sonrası istifa ettiğini açıklayan teknik direktörümüz Volkan Demirel'in kararını yönetim kurulumuz kabul etmiştir. Çalıştığı kısa sürede oyuncularımızın sevgisini ve takdirini kazanan teknik direktörümüz Volkan Demirel ile ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dileriz." ifadeleri kullanıldı.