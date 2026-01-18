Gençlerbirliği ve Samsunspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
Gençlerbirliği ve Samsunspor 1-1 Berabere Kaldı

18.01.2026 21:09
Süper Lig'de Gençlerbirliği, Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken, teknik direktörler değerlendirdi.

SÜPER Lig'in 18'inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Özcan Bizati ve Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

Oyun alışkanlığı ve ezberi olan Samsunspor gibi takımlara karşı oynamanın zor olduğunu kaydeden Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Özcan Bizati, "Biz ilk yarı onların oyunu gibi oynamaya çalıştık ve biraz sıkıntı yaşadık. Sonra verilen reaksiyonda oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Verilen reaksiyon sonrasında kendi tempolu oyunumuzu oynamaya başladık. Bize yakışan oyun tarzı da buydu ve bu oyunun üzerine gitmemiz gerekiyor" dedi.

REİS: SAKAT OYUNCULARIMIZIN İYİLEŞMEİSNİ BEKLİYORUZ

Takımdaki sakatlıklar nedeniyle önceki maçlardan farklı kadrolarla maçlara çıkmak zorunda kaldıklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Reis, "Bugün de, U19 takımından getirmiş olduğumuz genç oyuncularımızı kullanmak durumunda kaldık. Bugün göstermiş oldukları performans sebebiyle de mutlu olduğumu söylemem gerekiyor. Şimdi, diğer sakat oyuncularımızın iyileşmesini bekliyoruz. Onlar da iyileşirse, ligin 2'inci yarısı için iyi bir kadromuz var diye düşünüyorum. Gençlerbirliği'nin özellikle sağ tarafta rotasyon yapıp, pozisyon değişikliğine gideceklerini biliyorduk. Maçın ilk dakikalarında bu anlamda biraz sıkıntılar yaşadık. Zaten buna göre de bir planımız vardı. Ama daha sonrasında oyunun kontrolünü ele almasını bildik. Tabi gol yemiş olduğumuz pozisyonda faul de verilebilirdi, verilmeyebilirdi de" diye konuştu.

'HİÇBİR ŞEY YAPMADIĞIM HALDE LİGDEKİ 3'ÜNCÜ SARI KARTIMI GÖRDÜM'

Maç içindeki itirazları nedeniyle ligdeki 3'üncü sarı kartı gördüğünü de ifade eden Reis, "Açıkçası hiçbir şey yapmadığım halde bu sarı kartın verildiği düşüncesindeyim. Bir tavsiye olarak, federasyona bir şeyler de söylemek istiyorum. Açıkçası anlamakta da biraz zorlanıyorum. Çünkü aynı şehirden bir hakemin süper ligde bir maç yönetmesi anlaşılabilir bir şey değil. Çünkü yüzde 50-50 pozisyonlarda bize verilen bir faul olmadı ya da bizim lehimize verilen bir karar olmadı. Kenarda ise 4'üncü hakem her zaman haklı olduğumu söyleyip durdu. Belki federasyona bir tavsiye anlamında söyleyebilirim bunu. Aynı şehirden bir takımın maçlarını, o şehrin (bölge) hakeminin yönetmemesi gerektiğiyle alakalı. Totalde bakacak olursak çok değerli ve çok önemli bir puan aldık" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

