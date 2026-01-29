Gençlerden Başlık Parası Protestosu - Son Dakika
Gençlerden Başlık Parası Protestosu

29.01.2026 10:59
Adana'da gençler, yüksek başlık paralarına tepki göstererek eylem yaptı, geleneklerin kaldırılmasını istiyor.

ADANA'da Yüreğir ilçesinde Şanlıurfalıların yoğunlukta yaşadığı kırsal mahallelerde yaşayan gençler, evlenmeleri için talep edilen yüksek miktarlardaki başlık paralarına tepki göstererek eylem yaptı. 'Kibar Feyzo 50 yıl önce bu günü anlattı' yazılı dövizler taşıyan gençler, sevdikleri kızlarla evlenemediklerini öne sürdü.

İlçede Şanlıurfalıların yoğunlukta yaşadığı 19 Mayıs, Koza ve Anadolu Mahallelerindeki gençler, evlenmeleri için talep edilen yüksek miktarlardaki başlık paralarına tepki göstererek ederek, eylem yaptı. Eskilerde kalan bu geleneğin artık kalkması gerektiğini söyleyen gençler, açtıkları dövizlerle, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Kibar Feyzo filmini hatırlattı. Evlenmek istediklerini ancak kendilerinden yüksek miktarlarda 'başlık parası' talep edildiğini söyleyen yaklaşık 20 genç, mahallede bir araya gelerek duruma isyan etti. 'Kibar Feyzo 50 yıl önce bu günü anlattı', '700 bin TL'den başlayan fiyatlarla başlık parası', 'Mal değiliz satılalım', 'Başlık parası kalkacak' yazılı dövizler taşıyan gençler, sevdikleri kızlarla evlenemediklerini öne sürdü.

Evlenmek istediğini ancak başlık parası istendiği için evlenemediğini ifade eden Ahmet Yüksel (22), "Ben aslen Şanlıurfalıyım ama burada doğup büyüdüm. Burada benim gibi evlenmek isteyip de evlenemeyen nice gençler var. Gençlerin sesi olmak istiyorum. Şu an 600-700 bin TL para istiyorlar. Bazılarına göre bu rakam 1 milyonu geçiyor. Biz araba almıyoruz, ticaret yapmıyoruz, evlilik Müslümanın işidir. Biz kötü yoldan, haram yoldan kaçınıyoruz. Bu insanlık değil. 50 yıl önceki Kibar Feyzo'ya mı dönelim?" diye konuştu.

Evlenirken ailesinin yüklü bir miktar başlık parası ödediğini ileri süren Hamza Yüksel (18) de "Bizim Şanlıurfa'nın bir kesiminde başlık parası, süt parası geleneği var. Evlenmek isteyen gençlerden 500 bin ile 1 milyon TL arası para isteniyor. Ben de evlenirken 1 milyondan fazla para verdim. Artık, yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Yusuf YILDIZ/ADANA,

Kaynak: DHA

