Gençlerden Huzurevi Büyüklerine Anlamlı Ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi üyeleri, Hilmi Çilingir Huzurevi'nde kalan büyüklerle bir araya gelerek anlamlı ve duygu dolu bir etkinliğe imza attı.

Gençler, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti, birlikte keyifli vakit geçirdi. Ocak ayında doğum günü olan büyükler için düzenlenen sürpriz kutlamada pasta kesilerek doğum günleri coşkuyla kutlandı. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, kuşaklar arası dayanışmanın en güzel örneklerinden biri sergilenirken; yüzlerde tebessüm, gönüllerde ise unutulmaz hatıralar bırakıldı. Bahçeşehir Gençlik Merkezi üyeleri, büyüklerin hayır dualarını almanın mutluluğunu yaşarken, bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.