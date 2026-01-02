Gercüş\'te Karla Mücadele

Batman'ın Gercüş ilçesinde kardan dolayı yolda kalan araç sürücülerine yiyecek ikram edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı sonrası yol açma çalışmalarını bekleyen araç sürücülerine kaymakamlık tarafından yiyecek ikramında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, devletin tüm imkanlarıyla her koşulda vatandaşın yanında olduğu kaydedildi.