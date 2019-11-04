Gercüş'te taziye evi çöktü: 1 yaralı
6 saat önce
Gercüş ilçesinde taziye evinin çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:30 Kaynak: AA
Gercüş ilçesinde taziye evinin çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yakıtlı köyündeki 2 katlı taziye evi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu enkaz altında kalan Abdurrahman Singer yaralandı.
Yaralı Singer, kaldırıldığı Gercüş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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