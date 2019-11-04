Gercüş'te taziye evi çöktü: 1 yaralı

Gercüş ilçesinde taziye evinin çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yakıtlı köyündeki 2 katlı taziye evi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu enkaz altında kalan Abdurrahman Singer yaralandı.

Yaralı Singer, kaldırıldığı Gercüş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.