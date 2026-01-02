Gerze'de Ahır Yangını: 9 Hayvan Telefi - Son Dakika
Gerze'de Ahır Yangını: 9 Hayvan Telefi

Gerze\'de Ahır Yangını: 9 Hayvan Telefi
02.01.2026 13:46
Sinop'un Gerze ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Kızılcalı köyündeki bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören ahır sahibinin ihbarıyla bölgeye Gerze Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangında ahırda bulunan 9 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır küle döndü.

Kaynak: AA

Güncel, Gerze, Sinop, Son Dakika

