GES Tesisinde Mahsur Kalan İşçi Kurtarıldı

SİİRT'in Baykan ilçesinde Güneş Enerji Sistemi (GES) tesisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan işçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Baykan ilçesine bağlı Ulaştı köyünün yüksek kesimlerindeki GES tesisinde meydana geldi. Tesiste temizlik ve kontrol çalışması yaptığı belirtilen Ogün Hazar (34), olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, sağlık ekipleri ile İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Hazar, bulunduğu tesisten güvenli şekilde alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından Hazar, Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.