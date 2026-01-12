Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu yenileniyor.

Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu'nda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve beraberindeki heyet Gevher Nesibe Spor Salonu'ndaki çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Yapılan çalışmalarla birlikte spor salonumuzun fiziki şartlarını iyileştirerek daha güvenli ve kullanışlı hale getirmeyi hedefliyoruz. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yıpranan alanlar yenileniyor, aydınlatma seviyesi artırılıyor ve spor ekipmanlarının daha güvenli şekilde kullanılabileceği bir ortam oluşturuluyor. Sporcularımız ve vatandaşlarımız için daha sağlıklı bir spor salonu hazırlamanın gayreti içerisindeyiz" dedi. - KAYSERİ