VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası öncesi yaptığı açıklamada, "Dördüncü kez dünyanın en büyüğü olmak istiyoruz" dedi.



Son iki sezonun dünya şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 3-8 Aralık tarihlerinde Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenecek FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda üst üste üçüncü, toplamda da dördüncü kez dünyanın en büyüğü olmak için sahaya çıkacak. B Grubu'nda Igor Gorgonzola Novara (italya) ve Dentil Praia Clube (Brezilya), Tianjin Bohai Bank Volleyball Club'le (Çin) mücadele edecek olan sarı-siyahlılarda Başantrenör Giovanni Guidetti ve oyuncular, şampiyona öncesi açıklamalarda bulundu.



Guidetti: "Takımların kalitesi çok yüksek"



Shaoxing'in kendilerine uğurlu geldiğini söyleyen Başantrenör Giovanni Guidetti, "Bu sene Dünya Şampiyonası'na katılan takımların seviyesi gerçekten çok yüksek. Grubumuzda neredeyse Çin Milli Takımı diyebileceğimiz Tianjin, Novara ve yılın en iyi Brezilya takımı var. Çok yüksek kalitede voleybolun olduğu bir hafta yaşayacağız. Çünkü tüm takımların kalitesi inanılmaz. İyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Shaoxing'in VakıfBank'a uğurlu geldiğini de biliyorum. Şampiyonanın tadını çıkarmak ve takım olarak gelişmek istiyoruz. Kağıt üzerinde bizden daha iyi takımlar olduğunu biliyoruz. Ama bizim kimseden korkumuz yok" dedi.



Melis Gürkaynak: "Çin'den kupayla dönmek istiyoruz"



VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise "Geçen sezon Çin bize çok uğurlu geldi. Salona gelen tüm taraftarlar bizleri çok iyi destekledi. Orada sahaya çıkmak çok keyifliydi. Bu sene de turnuvanın orada olması bizim için çok büyük bir şans. Shaoxing'in yine bize uğurlu geleceğine inanıyorum. Çok zorlu maçlar oynayacağız. Takım olarak bunun bilincindeyiz. Bu kupayı iki yıl üst üste kazandık, şimdi üçüncüyü kazanmaya gidiyoruz. Kolay olmayacağını biliyoruz. Umarım Çin'den kupayla dönebiliriz" ifadelerini kullandı.



Cansu Özbay: "Geçen sene gibi sonu güzel olsun"



Her maçta sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Cansu Özbay, "Shaoxing geçen yıl bize çok uğurlu gelmişti. Bize büyük bir destek vardı. Kendimizi evimizde gibi hissetmiştik. Tüm tribünler sarı siyahtı. Bu yıl da umarım bizleri desteklerler. Ama rakiplerimizin bu sene daha zorlu olduğunu düşünüyorum. VakıfBank olarak her maçta savaşacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Umarım geçen sene gibi sonu çok güzel biter" açıklamasında bulundu.



Guimaraes: "Üç yıldır VakıfBank'ın rakibiydim"



Kendilerini zorlu bir turnuvanın beklediğini söyleyen Brezilyalı smaçör Gabi Guimaraes, "Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank formasıyla oynayacağım için çok mutluyum. Son üç yıldır VakıfBank'ın rakibi oluyordum. Şimdi VakıfBank'tayım. Bu yıl gerçekten çok zor bir turnuva olacak. Bizleri en iyi oyuncuların ve en iyi takımların olduğu bir şampiyona bekliyor. Umarım her şey bizim iyi gider ve harika bir iş çıkarırız" diye konuştu.



Isabelle Haak: "Kendi oyunumuza odaklanmalıyız"



Kariyerinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceği için heyecanlı olduğunu ifade eden Isabelle Haak, "İlk kez Dünya Şampiyonası'nda oynayacağım. Harika takımların mücadele ettiği bir şampiyona olacak. Grubumuzda çok güçlü rakipler var. Sahada kendi oyunumuzu oynamalı ve agresif olmalıyız. Sadece kendi oyunumuza odaklanmalıyız. Kazanmak için orada olacağız" dedi.



Milena Rasic: "Her maçta rekabet yüksek olacak"



Şampiyonaya yüzde yüz hazır olacaklarını söyleyen Milena Rasic ise "Dünya Şampiyonası bu sezon çok zorlu geçecek. Çünkü çok güçlü takımlar orada olacak. Her maçta çok iyi bir rekabet olacağını düşünüyorum. Tabii ki adım adım ilerleyeceğiz. Hala kendi oyunumuzda geliştirebileceğimiz şeyler var. Ama umuyorum ki şampiyonaya yüzde yüz hazır olacağız" ifadelerini kullandı.



Pınar Eren Atasever: "Şampiyonada maç maç ilerleyeceğiz"



Türkiye'ye kupayla dönmek istediklerini ifade eden Pınar Eren Atasever de, şunları söyledi:



"Dünyanın en iyi takımlarının sahne aldığı bir turnuvada oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için sahada olacağız. Maç maç ilerleyip, inşallah kupayla döneceğiz." - İSTANBUL