Son Dakika Haberleri: Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Giresun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Giresun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akköy köyünde, Remzi Eker yönetimindeki 34 ZH 0126 plakalı otomobil ile Osman Aras'ın kullandığı 28 AAR 405 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Mustafa Eker, Ayşe ve Elisa Aras yaralandı.

Yaralılar, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Giresun, Akköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:10 Kaynak: AA
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