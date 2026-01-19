Giresun'da Kar Eğlencesi - Son Dakika
Yaşam

Giresun'da Kar Eğlencesi

19.01.2026 13:21
Giresun'da bir grup arkadaş, 'kar treni' ile karda kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

GİRESUN'un yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından bazı kişiler, kar çilesini eğlenceye dönüştürdü. Yaylada 15 kişilik arkadaş grubu, kamyonete bağlanan uzun ip üzerine tutturulan şambrellere oturup, kaydı. Grup, o ana ilişkin görüntüleri, sanal medya hesaplarından 'kar treni' başlığıyla paylaştı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Giresun'da bir arkadaş grubu yaylalara çıkarak, karın keyfini çıkardı. Deniz seviyesinden 1450 metre yüksekteki Paşakonağı Yaylası'na gelen grup, seyirlik manzara eşliğinde kayak yapmak istedi. Macera tutkunları, bir kamyonetin arkasına bağlanan uzun bir ip üzerine şambrel ve naylonlarını yerleştirdi. Şambrel ve naylonlara oturup, ipe tutunan 15 kişi, kamyonetin hareketiyle karlı yolda metrelerce kaydı. Yayladaki eşsiz doğada unutulmaz gün geçiren grubun karın keyfini doyasına çıkardığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Grubun neşesi, yol kenarında kendilerini izleyenler tarafından alkışlarla desteklendi. Grubun sanal medyadan 'kar treni' başlığıyla yaptığı paylaşım ilgi odağı oldu.

Kaynak: DHA

