Giresun'da motorsiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi yapıldı
Polis ekiplerince, Gazi Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetime İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş da katıldı.
Uygulamada güzergahı kullanan 24 motosiklet ve sürücüsü denetlendi.
Kontroller sonucu bazı sürücülere yasal işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Motosiklet Denetimi - Son Dakika
