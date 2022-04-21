Giresun'da taşkınlar sonrası çalışmalar başladı - Son Dakika

Giresun'da kar erimesi ve yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde gerçekleşen dere taşkınları sonucu yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalara başlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte 18 Nisan Pazartesi günü mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle karların hızla erimesi ve 19 Nisan Salı günü etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle 19-20 Nisan'da bazı ilçelerde sel ve su taşkınları meydana geldiği belirtildi.

Sel ve su taşkınlarının vatandaşların evlerinde bulunduğu iftar saatlerine denk gelmesi nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı aktarılan açıklamada, devletin tüm kurumlarınca taşkın öncesi can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik bütün tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Açıklamada, taşkınlarla ilgili aynı gün Vali Enver Ünlü başkanlığında ve koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantılar sonucu gerekli tedbirlerin alınarak taşkına maruz kalan noktalara ekipler ve iş makineleri gönderildiği kaydedildi.

Taşkınla kapanan Dereli- Şebinkarahisar kara yolu Küçük Ahmet bölgesinde önlem alınarak trafik işaretlemelerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, sel tahribatı nedeniyle trafiğe kapanan Küçük Ahmet-Pınarlar mevkisi arasındaki kara yolunun da çalışmaların ardından tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen ve Dereli ilçesinde etkili olan taşkın neticesinde Aksu Deresinin yatak genişliğinin 18 metreden 26 metreye çıkarıldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ancak bu mevkide bulunan tarihi köprünün yeni oluşan taşkın debisini geçiremediği anlaşılmıştır. Tarihi köprülerin bakım onarım işleri Karayolları Genel Müdürlüğünce yapıldığından ilgili kurum tarafından Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden gerekli izinlerin alınması için başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar yapılıncaya kadar tarihi kemer köprünün bulunduğu alana herhangi bir müdahale bulunulamamış ve köprünün koruma altında olan tarihi eser olması nedeniyle bu bölgede kapsamlı bir çalışma yapılamamıştır. Bu nedenle 19 Nisan Salı günü meydana gelen kar erimeleri ve yağışlara bağlı olarak dere yatağında su seviyesi yükselmesi sonucu tarihi köprünün sağ sahilinde bulunan yapım tekniğine uygun olmayan ve eski yıllarda yapılmış olan duvar imalatı yıkılmıştır. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulan proje onaylanır onaylanmaz bu bölgeye kadar tamamlanan duvar inşaatına devam edilecektir."

Yağlıdere- Alucra yolunun Sınır köyü mevkisinde trafiğe kapanan yolda tahribatın giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bu yolda 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası yapılan çalışmalar, Musabükü-1 ve Musabükü-2 köprülerinin olduğu Sınır Köyü mevkisinde, Karayollarının yapım çalışmalarına engel teşkil eden 331/30,331/31,331/32 ve 331/33 nolu parsellerdeki kamulaştırma işlemlerine karşı açılan davalar nedeniyle köprü yapım çalışmalarına başlanılamamış, açılan davalar karara bağlanarak sorun giderildiğinden dere yataklarındaki su debisinin düşmesine müteakip gerekli çalışmalar başlatılacaktır." denildi.

Açıklamada, taşkınlar sonucu, Giresun merkez ve ilçelerinde meydana gelen hasarla ilgili tespitler yapılarak, olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalara başlandığı vurgulandı.