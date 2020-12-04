Giresun'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Giresun'un Tirebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 988 gram kubar esrar ile bir kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Avcılı Köyü Berberli mevkisinde M.Ö'nün kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı.

Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramalarda 988 gram kubar esrar ile bir kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.