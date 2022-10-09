Son dakika haberi... Minare yapmak için kaynakla metal variller birleştirilirken yaşanan patlama kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi... Minare yapmak için kaynakla metal variller birleştirilirken yaşanan patlama kamerada

09.10.2022 22:24

Son dakika haber: Giresun'un Bulancak ilçesinde bir işyerinde minare yapmak için kaynakla metal variller birleştirilirken meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir işyerinde minare yapmak için kaynakla metal variller birleştirilirken meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Güzelyalı mahallesinde metal atölyesi bulunan Murat Pekdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün işyerinde bir cami için metal varilleri kaynakla birleştirerek minare yapmaya çalışırken patlama meydana geldiğini anlattı.

Olayda yaralandığını ve tedavi gördüğü Bulancak Devlet Hastanesi'nden bugün taburcu olduğunu ifade eden Pekdemir, "Minare yapmak için eski varilleri birbirine kaynak işlemi yapıyordum. Bu esnada bir anda patlama meydana geldi. Patlamada yaralandım, işyerimde de maddi hasar oluştu." dedi.

Pekdemir, kontrolleri yapılmayan variller üzerinde çalışılmaması için meslektaşlarına uyarıda da bulundu.

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Kaynak: AA

Bulancak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Minare yapmak için kaynakla metal variller birleştirilirken yaşanan patlama kamerada - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Minare yapmak için kaynakla metal variller birleştirilirken yaşanan patlama kamerada - Son Dakika
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