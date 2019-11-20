Son Dakika Haberleri: Giresunspor hasreti dindirmek istiyor! 19 maç...
Son Dakika Spor Giresunspor hasreti dindirmek istiyor! 19 maç... - Son Dakika Spor

Giresunspor hasreti dindirmek istiyor! 19 maç...

6 saat önce

Giresunspor, TFF 1. Lig'de deplasmanda oynadığı son 19 maçı kazanamadı.

Giresunspor hasreti dindirmek istiyor! 19 maç..., System.String[]

Giresunspor, TFF 1. Lig'de deplasmanda oynadığı son 19 maçı kazanamadı.


Geçtiğimiz sezona üst üste üç galibiyet alarak başlayan Karadeniz temsilcisinin bu süreden sonraki düşen grafiği deplasman karnesine de yansıdı.


Son deplasman galibiyetini geçen sezonun 6. haftasında Altay karşısında 1-0'lık skorla alan Giresunspor, bu sezon dahil oynadığı 19 dış saha maçında galibiyet elde edemedi.


Yeşil-beyazlı takım, son haftalarda iç sahadaki yükselen grafiğini dış sahaya da yansıtmak istiyor.


Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında kalan 6 maçtan 4'ünün deplasmanda olmasının dezavantaj olarak göründüğünü söyledi.


Takımın uzun süredir deplasmanda kazanamadığına işaret eden Kutlu, "Buna da bir son vermenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Çünkü bu böyle yıllar boyunca sürüp gitmeyecek. İnşallah o da bu haftaya denk gelir." diye konuştu.


Kutlu, iç sahada son haftalarda hem skor hem de oyun olarak ortaya koydukları üstünlükler olduğunu belirterek, "Artık bunu dış sahaya da yansıtmamız gerekiyor. İnşallah avantaja çeviririz. Son haftalarda takımın inanmışlığı da var, aldığımız skorların öz güveni de var. Bu hafta deplasmanda galip gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Giresunspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Karadeniz, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:56 
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