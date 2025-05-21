Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor - Son Dakika
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Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

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Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
21.05.2025 17:53  Güncelleme: 18:36
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Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
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Bir kadın, gittiği restoranda tuvalet kağıdı çaldı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, herkes, "Restoranda neden güvenlik kamerası var?" sorusunu sordu.

Yurt dışındaki bir restoranda çekildiği düşünülen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

GİTTİĞİ RESTORANDAN TUVALET KAĞIDI ÇALDI

Bir kadın, gittiği restoranın tuvaletinden, tuvalet kağıdı çaldı. Önce etrafına bakınan kadın, kimsenin görmediğinden emin olduktan sonra tuvalet kağıdını çantasına koydu.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Kadın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi tuvaletten çıktı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medya kullanıcıları ise, "Restoranda neden güvenlik kamerası var?" sorusunu sordu.

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Güvenlik Kamerası, Sosyal Medya, Gündem, Medya, Son Dakika

Son Dakika Gündem Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • eyupcanbasibuyuk:
    Tuvaletlerde kâğıt ücretsizdir. Çaldığını söyleyebilmemiz için kâğıtın orada para ile satıldığına dair bir ibare bulunması gerekiyor. Demek ihtiyacı vardı ve aldı. 52 17 Yanıtla
  • Murat Sert:
    orda kameranin ne isi var.restogrant ceza almali. 61 3 Yanıtla
  • Benvekendim :
    Hayır kimse de demiyor ki o tuvalette neden kamera var? 51 5 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    tuvalette kamera olmaz yasal işlem başlatılmalı. 40 2 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    orda kameranin bulunmasi da, tuvalet kagidi calacak duruma dusmemizin de sorumlusu efendiniz akp yonetimi 7 15 Yanıtla
  • bak bana:
    Kapısı kapatınca arkada kalıyor aminim cahil misiniz 2 4 Yanıtla
  • Ali Fatih ÜSTÜNER:
    mal deynekleri görüntü yurt dışında diyor. siz mallarda yok bayraktar yok şöyle, yok böyle gibi dingil dingil yazıyorsunuz 6 0 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    bir çay 75 bir siu otuz beş TL onlarda bizden çalmıyormu heriki tarafta hırsız netice itibarıyla 4 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    eyupcanbasibuyuk'e yazılan cevapları tek tek kaldırmışsın editör. Nerde kaldı objektiflik? Nerde fikir özgürlüğü? sen o yorumu çok tuttuysan 100 tane beğeni bas, yaldızla falan başa tuttur. İdeolojinizle uyuşan kalitesiz küfürlü yorumlar yayında durur, uyuşmayanlar kaldırılır. Siteyi biliyoruz ama yine de yorum yapmaya çalışıyoruz işte. 1 0 Yanıtla
  • Haci1969:
    Dingil Ali @ yazdığımı iyi oku sonra saldırıya geç.Yurt içinden yurtdışından bahsetmedik 0 1 Yanıtla
  • 22041980:
    restoranda değil restoranın tuvaletinde neden kamera var diye başlık at 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Sakin olun bura bedepasta livser sehri turkiye diil 0 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    adamların tuvaleyinde bile kamera var bizde olsa normal kameraya bile bant çekerler 0 0 Yanıtla
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