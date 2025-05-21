Yurt dışındaki bir restoranda çekildiği düşünülen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bir kadın, gittiği restoranın tuvaletinden, tuvalet kağıdı çaldı. Önce etrafına bakınan kadın, kimsenin görmediğinden emin olduktan sonra tuvalet kağıdını çantasına koydu.
Kadın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi tuvaletten çıktı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medya kullanıcıları ise, "Restoranda neden güvenlik kamerası var?" sorusunu sordu.
Son Dakika › Gündem › Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (17)