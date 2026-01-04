Gizli Servis'ten 2028 İçin Büyük İstihdam Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gizli Servis'ten 2028 İçin Büyük İstihdam Planı

04.01.2026 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Gizli Servisi, 2028 seçimleri ve Olimpiyatlar için 4 bin yeni çalışan almayı planlıyor.

ABD Gizli Servisi"nin 2028 başkanlık seçimleri ve Los Angeles'ta düzenlenecek Olimpiyatlar öncesinde artan güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tarihindeki en kapsamlı işe alım planlarından birini hayata geçirmeye hazırlandığı belirtildi.

The Washington Post gazetesinin haberine göre, yetkililer, Gizli Servis Yardımcı Direktörü Matthew Quinn liderliğinde yürütülecek plan kapsamında 2028'e kadar 4 bin yeni çalışan istihdam edilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Böylece mevcut kadronun yaklaşık yüzde 20 büyütülmesiyle kurumun personel sayısının ilk kez 10 binin üzerine çıkarılacağını kaydeden yetkililer, plan kapsamında özel ajan sayısının yaklaşık 3 bin 500'den 5 bine çıkarılması, yüzlerce yeni memur işe alınarak toplam sayının 2 bine yaklaştırılması ve destek personelinin artırılmasının amaçlandığını belirtti.

Yetkililer, söz konusu planın beklenen emekliliklerin yerini doldurmanın yanı sıra, son yıllarda artan iş yükü, deneyimli personel kaybı ve aralıksız operasyon temposuna karşı kurumu güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

2028'in başkanlık seçimleri ve Los Angeles Olimpiyatları gibi etkenler nedeniyle "zor bir yıl" olabileceğini değerlendiren yetkililer, hayata geçirilmesi planlanan personel artışının çalışma saatlerinin kısaltılması, uzun süreli seyahat yükünün azaltılması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine olanak sağlamasının öngörüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, kurumun bazı eski yetkilileri, personel artışını hedefleyen bu planın hedefe ulaşıp ulaşamayacağını sorguluyor.

Planın önünde engeller bulunduğuna dikkati çeken eski yetkililer, nitelikli aday eksikliği, özellikle ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) alınan kolluk kuvvetleriyle artan rekabet ile uzun süren işe alım ve eğitim süreçlerini başlıca zorluklar arasında gösteriyor.

Gizli Servis, daha önce 2025'e kadar 10 bin personel hedefi koymuş ancak liderlik değişimleri, Kovid-19 salgını ve kurumsal sorunlar nedeniyle bu hedefe ulaşamamıştı. Federal kolluk kuvvetleri arasında en büyük mali teşviklerden bazılarını sunan Gizli Servis, işe alım ve mevcut personeli elde tutma hedeflerinin gerisinde kalmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gizli Servis'ten 2028 İçin Büyük İstihdam Planı - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada karşılıklı goller
Canlı anlatım: Karşılaşmada karşılıklı goller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:52:21. #7.11#
SON DAKİKA: Gizli Servis'ten 2028 İçin Büyük İstihdam Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.