GKRY Cumhurbaşkanlığı Ofisi Direktörü İstifa Etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanlığı Ofisi Direktörü Haralambos Haralambous, 2023'teki başkanlık seçimi öncesi kampanya harcamalarına getirilen yasal sınırın "bağış" adı altında yasa dışı yollarla aşıldığına dair iddialarda isminin geçmesinin ardından görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Rum basınındaki haberlere göre, 8 Ocak'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yer alan yolsuzluk iddiaları tartışmalara yol açtı.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Direktörü ve aynı zamanda GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in kayınbiraderi olan Haralambous, ABD merkezli Meta şirketinin sosyal medya platformu Facebook hesabından yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İddiaları reddeden Haralambous, "Cumhurbaşkanı'na şahsen zarar vermek, hükümeti sorgulamak ve devletin imajını karalamak için hedefli bir çaba sarf edildiğini" belirtti.

Hristodulidis'in eşi Philippa Karsera'nın da ihtiyaç sahibi çocuklara yardım eden devlet bağlantılı bir yardım kuruluşunun başkanlığından çekildiği bildirildi.

İddialar Rum basınında geniş yer buldu

Fileleftheros, "Yeni montaj videodan dolayı sarsıntılar…Hükümet hibrit savaştan söz ediyor" yazarken; Haravgi, "Şok video…Yanıtlar isteniyor." ifadesini manşetlere taşıdı.

Alithia, "Montaj ürünü' bir yanıt değil" şeklinde yazarken, Politis: "Finansmanlarla ilgili yeni bir şok video" ifadesini gündeme getirdi.

İddialara geniş yer veren Fileleftheros ve Fanis Makridis gazeteleri, "Yeni montaj videodan dolayı sarsıntılar…Hükümet hibrit savaştan söz ediyor", "Emily Thompson adlı hesap tarafından yüklenen video, siyasi deprem etkisi yarattı. Hükümet Kıbrıs Cumhuriyeti'ne karşı hibrit faaliyetten söz ediyor. Videoda, eski Bakan Yorgos Lakotripis ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Direktörü Haralambos Haralambous'un Hristodulidis'in seçim kampanyası sırasında yolsuzluk ve nakit dolaşımı ile hukuka aykırı finansmanı 'itiraf ettiği' görülüyor." ifadelerini öne çıkardı.

İddiaların yer aldığı video

Bağımsız araştırmacı olduğunu iddia eden "Emily Thompson" isimli hesabın 8 Ocak'ta paylaştığı videoda, Hristodulidis'in 2023'te 1 milyon avro olarak belirlenen yasal kampanya sınırının, Haralambos ve eski Enerji Bakanı Giorgos Lakkotrypis aracılığıyla "bağış" kisvesi altında yasa dışı yollarla aşıldığı öne sürülmüştü.

Videoda, eski Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis'in harcama sınırının aşılması için zaman zaman nakit paraya başvurulduğunu ima ettiği ifadelerine yer verilmişti.

Hristodulidis'in nakit ihtiyacı olduğunda Haralambos ile irtibat kurduğu iddia edilen videoda, Cyfield şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Yiorgos Chrysochos'un Hristodulidis ile yakın ilişkisi olduğunu vurgulayan ifadeler kullandığı görülmüştü.

Videoya yalanlama

İddiaların merkezinde yer alan Lakkotrypis, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu videonun gerçek dışı olduğunu savunmuştu.

Lakkotrypis, videonun sahte bir sosyal medya hesabından sızdırıldığını, kendisine ait gösterilen ifadelerin bağlamından koparılarak kurgulandığını ve bu durumun hem kendisine hem de ülkeye zarar vermeyi amaçladığını öne sürerek, konuyla ilgili şikayette bulunduğunu belirtmişti.

Videonun GKRY'nin Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığının açılış töreninden bir gün sonra yayımlanmasına dikkati çeken Lakkotrypis, zamanlamanın "tesadüf olmadığını" ileri sürmüştü.

GKRY Hükümeti Sözcüsü Constantinos Letymbiotis de konuyla ilgili açıklamasında, yetkili devlet kurumlarının ilk değerlendirmesine göre videonun "kötü niyetli" ve "montaj ürünü" olduğunu belirtmişti.

Letymbiotis, videonun hükümetin itibarını zedelemeyi amaçladığını savunmuştu.