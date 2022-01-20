Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara ve Kırıkkale'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Afganistan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddia edilen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Zanlıların 1000-1500 dolar aldıkları düzensiz göçmenlerle, Türkiye'nin batısındaki illere ve Avrupa'ya götürme vaadiyle anlaştıkları belirlendi.

Şüphelilerin, 16 yolcu kapasiteli minibüslere 2 katından fazla yolcu bindirdikleri, yolculuk süresince düzensiz göçmenlerin temel ihtiyaçlarını karşılamadıkları tespit edildi.

Yola çıkmanın tehlikeli olduğu durumlarda düzensiz göçmenleri metruk bina, kömürlük, ahır gibi yerlerde saklayan zanlıların, uygulama noktalarında yakalanmamak için öncü araç kullandıkları belirlendi.

Zanlıların düzensiz göçmenleri Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan otobüslerle Ankara'ya gönderdikleri, burada karşılanan göçmenlerin batıdaki illere de şehirlerarası otobüslerle gönderildikleri tespit edildi.

Banka hesaplarında, 6 milyon lira para bulunduğu belirlenen 17 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan 350 düzensiz göçmenden 12'sinin tutuklandığı, diğerlerinin sınır dışı edildiği öğrenildi.