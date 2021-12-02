Göçmen kaçakçılığından 36 yıl hapis cezasıyla aranan kişi Antalya'da yakalandı - Son Dakika

"Göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan 36 yıl hapis cezasıyla aranan kişi, Antalya'da yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akçakale 2. Asliye Ceza Mahkemesince "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan toplam 36 yıl hapis cezasıyla aranan A.A'nın, Antalya'da olduğunu tespit etti.

Söz konusu kişi, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı.