Göçmenler İçin Sendika Girişimi Kuruldu: "Ücretini Alamayan Göçmen Şikayet Edemez, Sınır Dışı Edilebilir!" - Son Dakika

TAMER ARDA ERŞİN

Türkiye'deki göçmenlerin haklarını savunabilmek amacıyla Göçmen Sendikası Girişimi kuruldu. Göçmen Sendikası Girişimi Kurucu Üyesi Emel Karadeniz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun " İstanbul'da fabrikanda Suriyeli çalıştır, sigorta da yapma" sözlerine tepki göstererek, göçmenlerin kayıt dışılık yanında ücret dahi alamadığını söyledi. Karadeniz, "Bugün ücreti alamadığı bir işyerini bir göçmen şikayet edemez. Kayıt dışı çalıştığı için kendisine de ceza kesiliyor. Şikayetçi olanın kendisi olmasına rağmen sınır dışı edilme gerekçesi olarak da görülebiliyor" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun katıldığı bir televizyon programındaki "İstanbul'da fabrikanda Suriyeli çalıştır, sigorta da yapma. Sonra 'Bu Suriyeliler ne olacak' de. Önce iş insanları isyan edecek" sözleri tartışma konusu oldu ve göçmenlerin çalışma koşullarını tartışmaya açtı. Göçmenlerin ise Türkiye'deki çalışma koşullarının düzeltilmesi için sendika kurmaya hazırlanıyor.

Sendika girişimine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Göçmen Sendikası Girişimi Kurucu Üyesi Emel Karadeniz, Bakan Soylu'nun sözlerini "Gerçeğin itirafıdır" diye yorumlayarak, Türkiye ekonomisinin büyük kısmını göçmen emeğinin oluşturduğunu ve bu göçmenlerin "ölesiye" çalıştırıldığını söyledi.

Karadeniz, hükümetin göçmenlere yönelik yaklaşımını kınadıklarını belirterek, göçmenlerin yaşadıkları şartlardan şikayetçi olduğunu belirtti.

"ÜCRETLERİNİ ALAMIYORLAR"

Karadeniz, göçmenlerin kayıt dışı çalıştıklarının bilindiğini, ancak büyük sorunların yanında ücretlerini alamama gibi bir sorunları olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sirkülasyon hali de var. İki, üç ay çalıştıkları işyerlerinden ücretlerini alamayarak, işten çıkarıldıkları durum var. Göçmen oldukları için şikayet kanallarını da kullanamıyorlar. Bugün ücreti alamadığı bir işyerini bir göçmen şikayet edemez. Kayıt dışı çalıştığı için kendisine de ceza kesiliyor. Şikayetçi olanın kendisi olmasına rağmen sınır dışı edilme gerekçesi olarak da görülebiliyor. Göçmenlerin hukuki süreç içine girmeleri sınır dışı edilme gerekçesi olabiliyor. Patronlar da bunu bildikleri için ne ücretlerini veriyorlar ne de diğer haklarını."

Karadeniz, göçmen kadınların da evlerinde büyük markalara iş yaptığını dile getirerek, "Göçmen kadınlara evde boncuk işleri yaptırarak fason şirketler, büyük markalara satıyorlar. Ev eksenli çalışmada da göçmen emeğinin yoğun olduğunu biliyoruz" dedi.

Karadeniz, farklı iş kollarında olsalar da göçmenlerin hem güvencesiz hem de çok ucuza çalıştırıldığını kaydederek, "Son dönemlerde de artan ırkçı saldırı ve söylemler nedeniyle görünür olmak gibi bir sorunları da var. İşyerlerinde ya da toplumsal hayatta karşılaştıkları sorunları dile getirmekten de çekinir durumdalar. Çünkü her gün bir tehditle karşı karşıyalar. 'Memnun değilseniz terk edin' söylemleri yaygınlaştığı için siyasetçiler eliyle de onların mevcut kötü şartlarda çalışmaya biat etmelerini gerektiriyor" diye konuştu.

Karadeniz, pandemide göçmenlerin mağduriyetlerinin giderek arttığını ve sendikal oluşum fikrinin ortaya çıktığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bilindik anlamda bir klasik sendikacılık anlayışına sahip değiliz. Sebebi de şu, her iş kolunda göçmen arkadaşın bize ulaşması ve taleplerinin elde edilmesinde destek verebilmek, aynı zamanda hukuki, sağlık, eğitim, beslenme hakları, şiddete uğrama riski olan kadınların güvenli alanlarda barınmalarını sağlayacak şekilde destekleme girişimlerimiz var. Göçmenlere yönelik ırkçı saldırıların arttığı, toplumda göçmen karşıtı propagandanın yaygınlaştırılmaya çalışıldığı süreçlerde de aslında göçmenlerin yalnız olmadıklarını, göçmenlerin yanında ve özellikle dayanışma zemininde insanlar olduğunun bilinmesi gerekiyor.

Küçük bir adım olarak değerlendirilebilir ama arzuladığı noktada da anlamlı görüyoruz. Bu faaliyete herkesin katkısı ve emeği var. Daha fazla da insanın katkısı ve emeğine de ihtiyacımız var."