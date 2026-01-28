Göktaş ve Nijerya Bakanı Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nijerya Kadın İşleri ve Sosyal Kalkınma Bakanı Imaan Sulaiman-Ibrahim ile bir araya geldi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ibrahim ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun küresel yansımalarını ve aileyi merkeze alan sosyal politikalarımız doğrultusunda atabileceğimiz ortak adımları değerlendirdik. Bu kapsamda, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı'mızı doğrudan uygulayan Nijerya ile gerçekleştireceğimiz işbirliklerini son derece kıymetli buluyoruz. Sadece ülkemiz için değil, tüm dünya aileleri için daha huzurlu bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz."