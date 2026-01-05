Gölbaşı'nda Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
3-sayfa

Gölbaşı'nda Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Gölbaşı\'nda Otomobil Kazası: 1 Yaralı
05.01.2026 14:36
Adıyaman Gölbaşı'nda kayarak kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bekleyen araca çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kayarak kontrolden çıkan bir otomobilin yol kenarında bekleyen araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Ekici idaresindeki 70 ABE 140 plakalı otomobil, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine seyir halindeyken Ozan Köyü mevkiinde yağışlardan dolayı kaydı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bekleme yapan Sümeyye Günaydın'ın idaresindeki 02 ACC 637 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada, sürücülerden Sümeyye Günaydın yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

