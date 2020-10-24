Gölmarmara'nın Prestij Caddesi'nde peyzaj çalışmaları başladı - Son Dakika

Gölmarmara'nın Prestij Caddesi'nde peyzaj çalışmaları başladı

24.10.2020 15:55
Gölmarmara'nın Prestij Caddesi'nde peyzaj çalışmaları başladı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Gölmarmara ilçesi Atatürk Bulvarı'nda başlattığı prestij cadde çalışması son aşamaya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Gölmarmara ilçesi Atatürk Bulvarı'nda başlattığı prestij cadde çalışması son aşamaya geldi. Manisa Su ve Kanalizasyon (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün altyapı çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan üstyapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte bulvarda peyzaj çalışmalarına da başlandı.

İl genelinde vatandaşların ihtiyaç duyduğu projeleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara ilçesi Atatürk Bulvarı'nda başlattığı prestij cadde çalışmasında son aşamaya geldi. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün altyapı çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan üstyapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte bulvarda peyzaj çalışmalarına da başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da hafta sonunda Gölmarmara'ya ziyarette bulunarak çalışmaları yerinde Öztozlu'ya incelemeleri esnasında Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Aydın, MHP İlçe Başkanı Şakir Can ve Gölmarmara Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kağan Tunçelli eşlik etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Gölmarmara ilçemizin Atatürk Bulvarı'nda Ağustos ayında başladığımız çalışmaları artık noktalandırma aşamasına geldik. Burada düzenlemelerimizi yaptık. Aydınlatmalarımız tamamlandı. Şimdi de Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından peyzaj çalışmaları yapılıyor. Aynı zamanda Atatürk Bulvarı'nın devamı olan Akpınar caddesinde de aydınlatma çalışmalarımız yapıldı. İnşallah en kısa zamanda çalışmalarımızı bitirerek Gölmarmara ilçemize prestij caddeyi kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Aydın ise, "Prestij caddemiz çok güzel oldu. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. Gölmarmara'nın 40 yıldır yapılamayan hizmetleri çok güzel oldu. Mükemmel bir proje oldu. Yapanlardan Allah razı olsun" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Gölmarmara halkı adına teşekkür eden Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kağan Tunçelli, "Çok uzun süreden beri Gölmarmara'da yağmur suyu sıkıntımız vardır. Başkanımız bu konuda olaya müdahale ederek yağmur suyu alt yapısının değiştirilmesine müteakip üzerinde bulunduğumuz Atatürk Bulvarı'nı prestij cadde kapsamına dahil ederek üst yapı çalışmalarını tamamladı. Bulunduğumuz cadde üzerinde peyzaj çalışmaları devam etmekte. Onlarda kısa sürede tamamlanacağını öngörüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ederiz" diye konuştu. Seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün söz verdiğini ve şimdi verdiği sözleri bir bir yerine getirdiğini dile getiren MHP Gölmarmara ilçe Başkanı Şakir Can, "Biz de MHP olarka Gölmarmara'da Cengiz Başkanımıza her türlü desteğimize devam ediyoruz. Yapılan her şey Gölmarmara için. Cengiz Başkanımıza verdiği bütün hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Peyzaj çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş ise, "Fen İşleri Dairemizin başlattığı proje hızla devam etti. Proje tamamlandı. Biz de bugün itibariyle peyzaj çalışmasına başladık. Atatürk Bulvarı'nda hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bugün günlerden Cumartesi. Ekip başlarımız, saha amirlerimiz ve peyzaj mimarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 6 Eylül Meydanı da projenin dışarısındaydı. Bizim gönlümüz buna el vermedi. Peyzaj mimarı arkadaşımız oraya da bir proje çıkarttı. Pazartesi günü de 6 Eylül Meydanı için peyzaj çalışmasına başlayacağız. Bittikten sonra Gölmarmara'ya yakışan çok güzel bir peyzaj çalışması ortaya çıkartacağız" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da çalışmalarla ilgili değerlendirmeler de bulundu. Çalışan ekiplere teşekkür ederek sözlerine başlayan Öztozlu, "Bugün hafta sonu ama bütün ekiplerimiz sahada canla başla çalışıyorlar. Burada özveriyle çalışmalar sergilendi. Önce Başkanımızın talimatıyla MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları tamamlandı. Sonrasında üst yapısına geçildi. Gerçekten çok güzel bir eser ortaya çıktı. Şimdi peyzaj anlamında dokunuşlarımız olacak. Sonrasında da kent mobilyalarıyla caddemizi tamamlayacağız. 6 Eylül Meydanı'nda da ciddi bir peyzaj çalışması yürüteceğiz. Bu caddenin devamı gibi olacak. Orada da bayrak direklerini Türk Bayrağı ve Azerbaycan bayraklarıyla donatacağız. Peyzajı da çok kısa sürede bitirip Gölmarmara'nın daha da güzelleşmesi için son dokunuşlarımızı yapacağız. İşin yüzde 99'u bitti. Vatandaşlar da çok memnunlar ve teşekkürlerini Cengiz Başkanımıza iletiyorlar. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Gölmarmara'nın Prestij Caddesi'nde peyzaj çalışmaları başladı
Gölmarmara'nın Prestij Caddesi'nde peyzaj çalışmaları başladı
Gölmarmara'nın Prestij Caddesi'nde peyzaj çalışmaları başladı
Gölmarmara'nın Prestij Caddesi'nde peyzaj çalışmaları başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı, Gölmarmara, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gölmarmara'nın Prestij Caddesi'nde peyzaj çalışmaları başladı - Son Dakika

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