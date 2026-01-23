Gönen\'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Köteyli Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Ekiplerce evden çıkarılan E.Y. (80), kızı M.D. ve damadı F.D'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.