Google ve Apple'dan AI İşbirliği

12.01.2026 23:18
Google ve Apple, yapay zeka altyapısında ortaklık kurarak Apple'ın yeni modellerini geliştiriyor.

NEW Google ile Apple, Apple'ın yeni nesil yapay zeka altyapısının Google'ın Gemini modeli ve bulut teknolojisi temel alınarak geliştirilmesi için işbirliği yaptı.

Google ve Apple'dan yapılan ortak açıklamada, iki şirketin çok yıllık bir işbirliğine gittiği bildirildi.

Şirketlerin açıklamasında, bu kapsamda, Apple'ın "Apple Foundation Models"in yeni neslinin, Google'ın yapay zeka modeli Gemini ve bulut teknolojisi temel alınarak inşa edileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu modellerin bu yıl içinde, daha kişiselleştirilmiş bir Siri dahil, gelecekteki Apple Intelligence özelliklerine güç vereceği vurgulandı.

Apple'ın kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından Google'ın yapay zeka teknolojisinin "Apple Foundation Models" için en yetkin altyapıyı sunduğuna karar verdiğine işaret edilen açıklamada, bunun kullanıcılar için yenilikçi deneyimlerin önünü açacağı ifade edildi.

Açıklamada, Apple Intelligence'ın şirketin "sektör lideri gizlilik standartlarını" koruyarak Apple cihazlarında ve özel bulut bilişim altyapısında çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

Alphabet'in piyasa değeri ilk kez 4 trilyon doları gördü

Konuya ilişkin haberler sonrasında Google'ın çatı kuruluşu Alphabet'in piyasa değeri, bir süreliğine 4 trilyon dolar seviyesini gördü.

Böylece Alphabet, Nvidia, Microsoft ve Apple'ın ardından bu değere ulaşan dördüncü şirket oldu.

Kaynak: AA

