Gördes Engelliler Derneği'nden Altıntaş Spor'a Ziyaret

30.01.2026 12:57
Tayfun Adıyaman ve dernek üyeleri, Altıntaş Spor'un antrenmanına katılarak sporculara destek verdi.

Gördes Engelliler Derneği Başkanı Tayfun Adıyaman ve yönetim kurulu üyeleri, Altıntaş Spor'un antrenmanını ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi.

Gördes Engelliler Derneği Başkanı Tayfun Adıyaman ile yönetim kurulu üyeleri İsmail Çiçek ve Osman Çolak, Gördes'in 2023 yılında kurulan futbol takımı Altıntaş Spor'un antrenmanını ziyaret ederek, genç futbolculara moral verdi. Ziyaret sırasında dernek üyeleri, Salihli grubunda mücadele edecek olan Altıntaş Spor'a ve sporcularına başarılar dileyerek, ilçeyi temsil ederken fair-play ve centilmenlik çerçevesinde bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Dernek Başkanı Tayfun Adıyaman, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak her zaman gençlerin yanında olduklarını belirtti.

Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Altıntaş Sporlu futbolcular, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tribünlerde futbol özlemi çeken taraftarlarından sabır beklediklerini ifade eden genç sporcular, skordan önce sahada mücadele eden ve seyir zevki yüksek bir oyun anlayışını hedeflediklerini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Adıyaman, Spor, Son Dakika

