Son Dakika Haberleri: Görele Belediyesi'nin hedefi hentbol liginde kalıcı olmak
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Görele Belediyesi'nin hedefi hentbol liginde kalıcı olmak

1 saat önce

Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Görele Belediyesi'nin antrenör Mehmet Ali Binen, ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Görele Belediyesi'nin hedefi hentbol liginde kalıcı olmak, System.String[]

Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Görele Belediyesi'nin antrenör Mehmet Ali Binen, ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Binen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 Ekim Cumartesi günü sezonun ilk haftasında deplasmanda oynayacakları Yeni Mahalle Belediyesi maçı hazırlıklarını kentte sürdürdüklerini belirtti.

Rakipleri karşısına galibiyet için çıkacaklarını ifade eden Binen, salondan mutlu ayrılarak lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini vurguladı.

Kulüp olarak mütevazi bir takım oluşturduklarını ve ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini kaydeden Binen, şöyle konuştu:

"Yıldız ve genç takımdan 8 takviye ile 18 kişilik bir kadro oluşturduk. Sezon hazırlıklarına başladık. Öncelikli hedefimiz ligde kalıcı bir takım olmak. Yapabildiğimizin en iyisini yapmak için çalışacağız."

Görele Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:44 Kaynak: AA
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