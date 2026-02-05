Gören, Yurtdışı Türkler Komisyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
Gören, Yurtdışı Türkler Komisyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

05.02.2026 17:23
TBMM Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler Alt Komisyonu'nda Seda Gören yeniden başkan seçildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören yeniden seçildi.

Komisyon, "Başkanlık Seçimi" ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Vekili Abdulhadi Turus'un "Başkanlığın Faaliyetleri" konulu bilgilendirme sunumu gündemiyle toplandı.

Yapılan seçimde toplantıya katılan 7 üyeden 6'sının oyunu alan Gören, yeniden Komisyon Başkanı oldu.

Üyelere teşekkür eden Gören, Komisyonun çalışma programının niteliksel ve niceliksel açıdan daha yüksek bir ivme kazanmasını hedeflediklerini söyledi.

Gören, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve akraba topluluklarımızın haklarını uluslararası standartlarda savunmak ve anavatanla bağlarını tahkim etmek temel önceliklerimizdendir." dedi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalara ilişkin bilgi veren Gören, "2025 yılı sonu itibarıyla dış temsilciliklerimizce verilen e-devlet şifresi sayısı 1 milyon 300 bini, e-tebligat hesabı sayısı 60 bini, gönderilen tebligat sayısı ise 55 bini aşmıştır. Konsolosluk çağrı merkezimiz günde ortalama 2 bin, ayda 60 bin, bugüne kadar toplamda 11 milyon 500 binin üzerinde çağrıyı yanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik ırkçı saldırıların, İslam düşmanlığı ve nefret suçlarının arttığına işaret eden Gören, 2025'te yalnızca Avrupa genelinde kayıtlara geçen nefret suçu sayısının 850'nin üzerinde olduğunu bildirdi.

Bu suçların önemli bir kısmının Müslümanlara ve Türk kökenli vatandaşlara yöneldiğini aktaran Gören, "Bu tablo sadece güvenlik meselesi değildir, insan hakları, birlikte yaşam kültürü ve hukuk devleti açısından da ciddi sınamalardır." değerlendirmesinde bulundu.

YTB, Avrupa'daki ırkçılık ve İslamofobi'ye karşı farkındalık çalışmaları yürütüyor

Toplantının ikinci bölümünde ise YTB Başkan Vekili Turus, Başkanlığın faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı, çalışmalarını anlattı.

Özellikle Avrupa ülkelerinde artan Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve ırkçılığa dikkati çeken Turus, bu konuda farkındalık kampanyalarını çoğaltmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Medya gruplarıyla İslamofobi'ye ilişkin farkındalık oluşturabilmek için teşvik programları yaptıklarını kaydeden Turus, ülkelere özgü eylem planlarını oluşturmaya ve akademik işbirlikleri yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Turus, özellikle Avrupa'daki üniversitelerde Türklerin oluşturduğu kulüplerin ırkçılık ve İslamofobi'yle ilgili çalışma yapmalarını teşvik ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

TBMM Dışişleri Komisyonu, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Son Dakika

