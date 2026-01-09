Goretti Fırtınası Fransa\'da Elektrik Kesintisine Yol Açtı

FRANSA'da etkili olan Goretti Fırtınası nedeniyle 380 bin hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, ülkenin kuzeyinde ve doğusunda dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren Goretti Fırtınası nedeniyle 32 vilayette 'turuncu alarm' seviyesi verildiğini açıkladı. Normandiya bölgesi dahil ülkenin kuzeyinde birçok tren seferinin iptal edildiği aktarıldı.

Fransa'nın elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis, ülke genelinde 380 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise Goretti Fırtınası nedeniyle 6 kişinin hafif yaralandığını belirtti.