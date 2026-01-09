Goretti Fırtınası Fransa'yı Vurdu - Son Dakika
Goretti Fırtınası Fransa'yı Vurdu

09.01.2026 12:34
Fransa'da Goretti Fırtınası 380 bin haneyi elektriksiz bıraktı, 6 kişi yaralandı, trafiği aksattı.

Fransa'nın kuzey ve doğu kesiminde etkili olan Goretti Fırtınası nedeniyle 380 bin hane elektriksiz kaldı.

Ülkenin kuzeyinde ve doğusunda dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren Goretti Fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France'ın açıklamasına göre, dün kuvvetli rüzgar riski nedeniyle 32 vilayette "turuncu alarm" verildi.

Saatte yaklaşık 200 kilometreye ulaşan rüzgar hızı, ülkenin kuzeyindeki Gatteville'de 213 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis, başta Normandiya bölgesi olmak üzere ülke genelinde 380 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Goretti Fırtınası nedeniyle 6 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Öte yandan, Normandiya bölgesi dahil ülkenin kuzeyinde birçok tren seferi iptal edildi.

Ülkede 21 vilayette kuvvetli rüzgar nedeniyle "turuncu alarm" devam ediyor.

Eğitime ara verildi

Fransa'nın Etretat, Fecamp gibi farklı kentlerinde su baskınları yaşanırken, Cayeux-sur-Mer kentinde suyun seviyesi bazı mahallelerde 40 santimetreye ulaştı.

Pas-de-Calais vilayetinde fırtına nedeniyle kökünden sökülen 43 ağaç trafiği engelledi. Seine-Maritime vilayetine bağlı Roncherolles-sur-le-Vivier köyünde 45 metrelik bir ağaç da 5 meskenin üzerine düştü.

Seine-Maritime'de gece 17 vatandaş geçici olarak başka yerlere yerleştirilirken, ilköğretim ve lisede eğitime 1 gün ara verildi. Eğitime ara verilen vilayetler arasında kuzeydeki Manş da yer aldı.

Kaynak: AA

