Görme Engellilere Farkındalık Parkuru

MEDİCANA Hastanesi, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek, toplumsal farkındalığı artırmak ve erişilebilir yaşam bilincini güçlendirmek amacıyla Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda 'Empati Parkuru' kurdu. Katılımcılar; parkurda göz bandı ve beyaz baston ile görme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları deneyimledi.

Medicana Basketbol Süper Ligi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Medicana Ataköy Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Kazım Devranoğlu ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şennur Haberal, Medicana İnternational İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Sait Alim ve Bahçeşehir Koleji basketbolcusu Yiğit Açar katıldı. Katılımcılar, beyaz baston ile parkurda yürüyerek görme engelli bireylerin günlük hayatta yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

HABERAL: BİR AN İÇİN GÖZLERİMİZİ KAPATIP ETRAFI ALGILAMAYA ÇALIŞTIK

Op. Dr. Şennur Haberal, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen bu etkinlikte bir an için gözlerimizi kapatıp etrafı algılamaya çalıştık. Bu parkurda; gelen sesin, kalabalığın, rüzgarın, önümüzdeki engellerin nasıl farkında olmadığımızı düşünürsek engelli insanlar için birazcık empati ve sorumlulukla onların hayatlarını daha çok kolaylaştırabiliriz diye düşünüyorum. Herkesin kullandığı alanları engellilerin daha rahat kullanabileceği şekilde dizayn etmeliyiz. Engelliler için yer alan yürüyüş yollarında araç park etmeyelim, masa sandalye koymayalım. Engellilerin bizden hiçbir farkı yok. Onlar hayata bir şekilde adapte oluyor, yeter ki biz onlar için engel olmayalım. Bunun için önemli olan biraz empati, biraz da sorumluluk. Göz doktoru olarak şunu söyleyebilirim; görme engellerinin çoğu önlenebilir hastalıklardan oluşuyor. Eğer zamanında erken teşhis ve tedavi ile birçok görme engeli engellenebilir ve birçok insan hayatı görerek yaşama fırsatı bulabilir. Muayeneleri ihmal etmeyelim."

DEVRANOĞLU: GÖRME EN ÖNEMLİ DUYULARIMIZDAN BİRİSİ

Prof. Dr. Kazım Devranoğlu da "Bugün buraya görme engelli vatandaşlarımızın neler yaşadıklarını dikkat çekmek için gelmiş bulunuyoruz. Hakikaten bütün duyularımız önemli ama görme duyusu en önemli duyularımızdan biri. Bizim dışarıya açılan penceremiz. Her şeyimiz sağlam olsa bile eğer görme duyusuyla ilgili bir sorunumuz varsa birçok problem yaşıyoruz demektir. Bugün bu konuda farkındalık yaratmak için buradayız. Görme engelli vatandaşlarımız neler yaşıyor? Bunları burada göreceğiz. Göz muayeneleri mutlaka belli aralıklarla yapılmalı. Özellikle yeni doğan bebekler de bir görme engeli varsa ilk 1 ay içinde mutlaka muayene olması gerekiyor. İleri ki yaşlarda görmeyi kaybetmemek için yıllık muayenelerinin yapılması gerekiyor. Görme engellilere yardım edelim ama öncelikle görmemizi kaybetmeyi engelleyelim diye düşünüyorum" dedi.

ALİM: TOPLUM, AZ GÖREN BİREYLERE ÖNCELİK VERMELİ

Doç. Dr. Sait Alim ise "Buradaki parkuru biz de deneyimledik. Etkinliğin amacı halkımızın az gören insanların birebir neler çektiğini, o bastonu kullanırken nasıl yol aldıklarını görmelerini sağlamaktı. Toplum, az gören bireylere öncelik vermeli ve onların ihtiyaçlarına göre davranmalı. Az gören bireylerin her zaman bir önceliği olması gerektiğini belirtmek istiyorum" diye konuştu.

AÇAR: BİRAZ EMPATİ YAPMA ŞANSIM OLDU

Sporcu Yiğit Açar, "Buradaki parkuru deneyimledim, çok zordu. Görme engellilerle biraz empati yapma şansım oldu. Saygı duyulması gereken bir şey, organizasyon çok güzel olmuş. Görme engelli olup spor yapan insanlar da var. Onlar bizden daha çok zoru başarıyorlar. Onları her alanda desteklememiz lazım. Engelliler için yapılan yollara dikkat edilmeli, bu yol onlar için çok önemli. Böyle bir yol olmasaydı bu küçücük parkurda bile takılır düşerdim" dedi.