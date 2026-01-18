Göztepe Avrupa Hedefli

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Rasmus Ankersen, ligin ilk yarısını dördüncü sırada tamamladıklarını belirterek, Avrupa'ya gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ankersen, kulübün Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısını harika geçirdiklerini dile getirerek takımın ara dönemde iyi hazırlandığını ve istedikleri yeni oyuncuları kadrolarına kattıklarını ifade etti.

Ankersen, şunları aktardı:

"Bence sezonun ikinci yarısı için saldırmaya hazırız. Ortak bir hedefimiz var. Avrupa'ya gitme hakkını kazanmak için mücadele edeceğiz. Kolay olmayacak. Yolda bazı engellerle karşılaşacağız. Önemli olan sezonun ikinci bölümüne, son birkaç yıldır hissettiğimiz ve gösterdiğimiz birliktelik ruhuyla başlamamız. Birlikte pek çok önemli anı paylaştık. Uzun yıllardan sonra ilk kupa yarı finalinden, Romulo'nun satışına kadar Göztepe'yi gerçekten saygı duyulan ve güvenebileceğimiz bir kulüp haline getirmek için çalıştık."

Ankersen, geçen sezon kazanamadıkları 11 maç ve o zorlu dönemde taraftarların, oyuncuların ve teknik ekip arasında birliktelik ruhunu hissettiğini, o birlikteliğin, başarının anahtarı olacağını kaydetti.

Göztepe taraftarlarına seslenen Ankersen, "Sezonun ikinci bölümünde bu birliktelik ruhuyla saldırın. Çünkü bunu yaparsak, istediğimiz hedeflere ulaşma konusunda çok güçlü bir şansımız olacağını düşünüyorum. Herkese bol şans diliyorum. Pazartesi akşamı stadyumda sizi görmeyi dört gözle bekliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.