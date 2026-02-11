Göztepe'de Muhteşem Savunma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe'de Muhteşem Savunma

Göztepe\'de Muhteşem Savunma
11.02.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Süper Lig ve alt liglerdeki takımlarıyla en iyi savunma performansını sergiliyor.

SÜPER Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Kayserispor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan Göztepe her yaş kategorisinde savunma performansıyla adeta kalesine duvar ördü. Süper Lig'de 40 puanla 4'üncü sırada yer alan sarı-kırmızılılar, 21 maçta sadece 12 gol yiyerek ligin en iyi savunma performansı gösteren takımı olmaya devam etti. Oynadığı 21 maçın 12'sinde kalesini gole kapatan Göztepe, Avrupa'da da zirvelerde yer aldı.

Göztepe'nin alt yaş kategorilerinde mücadele eden takımları da ağabeyleri gibi müthiş bir savunma performansı sergiledi. U19 PAF Ligi'nde 2'nci sırada yer alan Göztepe 21 maçta kalesini 16 kez rakiplerine açtı ve en az gol yiyen takım oldu. U17 Gelişim Ligi'nde 7'nci Grup'ta mücadele eden Göztepe burada da en iyi defans performansı gösteren takım unvanını almayı başardı. Sıralamada 49 puanla 3'üncü basamakta yer alan genç Göz-Göz, 21 maçta 14 gol yedi ve burada da en iyi savunma performansını ortaya koydu.

GENÇLERDEN GEÇİT YOK

U15 Gelişim Ligi'nde 14'üncü Grup'ta liderlik koltuğuna oturan Göztepe, 20 maçta sadece 6 kez rakiplerini sevindirdi. U14 Gelişim Ligi'nde de Göztepe yine en iyi savunma performansı gösteren takım oldu. 14'üncü Grup'ta 2'nci basamakta yer alan Göztepe, 20 müsabakada 105 gol atıp yalnızca 5 gol yedi. Her kategoride kalesini en iyi şekilde korumayı başaran Göztepe rakiplerine kolay kolay geçit vermedi.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Muhteşem Savunma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

11:32
Sadettin Saran harekete geçti Fenerbahçe’den sürpriz Tedesco kararı
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:52:30. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe'de Muhteşem Savunma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.