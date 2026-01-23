Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmandaki Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışmaları yapan oyuncular, ikinci bölümde savunma ve hücum varyasyonları çalıştı.
Göztepe, hazırlıklarını yarınki idmanla sürdürecek.
Göztepe, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlanıyor
